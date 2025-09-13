Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города. По его словам, Москва является сердцем русских земель, древней и одновременно вечно молодой столицей.

Столице исполняется 878 лет. Собянин подчеркнул, что Москва — город-труженик, где формируется значительная часть интеллектуальной и экономической мощи страны, а также город-герой, вокруг которого не раз решалась судьба Отечества. Он напомнил о многочисленных испытаниях, с которыми сталкивалась столица, и отметил, что она всегда выходила из них сильнее.

Глава города добавил, что сегодня Москва остается одним из крупнейших и самых сильных городов страны, который ведет соревнование с ведущими столицами мира.

— Москва — наш родной дом, с которым связано множество личных событий: встреча с любимым человеком и рождение детей, успехи в учебе и достижения в труде, победы любимых спортивных команд, радость возвращения после поездки в далекие края, дорогие сердцу места — улицы, бульвары и парки. Москва щедро делится с каждым своей широкой душой, — сказал Собянин в своем личном блоге в MAX.

Москву уже украсили флагами, плакатами и декоративными конструкциями ко Дню города.