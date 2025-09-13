Матвиенко поздравила москвичей с Днем города

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова с поздравлением в связи с Днем города.

"Поздравляю вас и всех жителей столицы с Днем города Москвы. Этот замечательный праздник ежегодно становится ярким и запоминающимся событием для москвичей и гостей города", - написала она.

Председатель СФ отметила, что уникальное культурное наследие, экономическая, политическая и духовная мощь России, а также "гордость за трудовые и ратные свершения старших поколений - все это воплощает Москва".

В облике современной Москвы, по мнению председателя СФ, гармонично сочетаются новаторский взгляд на организацию городских пространств и преемственность лучших традиций градостроительства. Она отметила, что мегаполис находится в постоянном развитии, индустриализируется и становится все более комфортным для жизни.

День города, согласно закону "О праздниках города Москвы", отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2025 году празднование Дня города пройдет 13 и 14 сентября. Ежегодное празднование Дня города в Москве началось с 1987 года.