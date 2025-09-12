В Дептрансе предупредили о перекрытиях движения в связи с заменой асфальта

В Москве в связи с заменой асфальта временно закрыто движение на нескольких улицах. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в пресс-службе Дептранса.

— В связи с заменой асфальта временно закрыто движение: на ул. Крылатская; на ул. Нижние Мневники от Ярцевской ул. до Нового Карамышевского моста, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Для объезда водителям предложили воспользоваться проспектом Маршала Жукова и другими улицами.

В Центре организации дорожного движения также напомнили, что с 15 сентября до 28 декабря для проведения строительных работ будут введены временные ограничения движения на Московской кольцевой автодороге.

10 сентября специалисты завершили в Москве основные работы по обновлению дорожной разметки — их проводили в основном ночью с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах. Для дорожной разметки используют долговечные пластичные материалы. В частности, холодный пластик применяют для нанесения элементов сложной конфигурации и обозначения парковок. В общей сложности разметили свыше 50 тысяч стрел направления движения, более 20 тысяч наземных пешеходных переходов и свыше 7 тысяч знаков остановок общественного транспорта.