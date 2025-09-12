В ЦОДД напомнили о временных ограничениях с 15 сентября до 28 декабря

В Москве с 15 сентября до 28 декабря будут ограничены для движения несколько улиц. Об этом в пятницу, 12 сентября, напомнили в Центре организации дорожного движения.

© Вечерняя Москва

Ограничения движения в связи с проведением строительных работ на участке МКАД (внутренняя сторона) от вл. 1 (31-й км МКАД) до д. 5А (26-й км МКАД). В ходе работ одна полоса будет частично закрыта для движения.

Также в рамках работу одну полосу частично перекроют на внешней стороне МКАД от вл. 1 (31-й км МКАД) до д. 5А (26-й км МКАД), говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

10 сентября специалисты завершили в Москве основные работы по обновлению дорожной разметки — их проводили в основном ночью с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах. Для дорожной разметки используют долговечные пластичные материалы. В частности, холодный пластик применяют для нанесения элементов сложной конфигурации и обозначения парковок. В общей сложности разметили свыше 50 тысяч стрел направления движения, более 20 тысяч наземных пешеходных переходов и свыше 7 тысяч знаков остановок общественного транспорта.