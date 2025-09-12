Москвичам пообещали экстремальную погоду

В столице благодаря экстремально высокому атмосферному давлению небо будет преимущественно ясным вплоть до середины следующей недели. Об этом сообщили синоптики агентства «Метеовести».

© Lenta.ru

Воздух, таким образом, днем будет прогреваться до плюс 20-22 градусов Цельсия, что почти на пять градусов выше сентябрьской нормы. Максимума атмосферное давление в Европейской части России достигнет к субботе, 13 сентября. Оно достигнет 762 миллиметра ртутного столба, что окажется на 0,8 миллиметра меньше рекорда 2015 года. В воскресенье давление будет понижаться, однако есть вероятность, что оно побьет рекорд 1949 года.

Дожди и похолодание придут в столицу после 17 сентября. В дневное время 18 сентября температура опустится до плюс 14-16 градусов. К следующим выходным, 20-21 сентября, температура опустится уже до 7-12 градусов тепла.