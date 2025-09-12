Москвичей предупредили о заморозках

В отдельных районах Московской области в ночь с 12 на 13 сентября ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в Гидрометцентре России.

© Вечерняя Москва

В Подмосковье ночью столбики термометров опустятся до плюс 2–7 градусов, но местами в области температура может снизиться до минус 2 градусов. При этом в столице в эту ночь прогнозируется температура от плюс 4 до плюс 6 градусов, в центре города — до плюс 10 градусов.

Днем 13 сентября температура будет держаться в диапазоне плюс 18–20 градусов в Москве и плюс 16–21 градусов в области, передает сайт Гидрометцентра.

По словам ведущего синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, бабье лето закончится в Москве 17 сентября. Он уточнил, что сухая и солнечная погода в столице начнет меняться 18 сентября: вместе с дождями придет похолодание, а к 20–21 сентября столбики термометров опустится до 7–12 градусов тепла.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что днем 12 сентября ожидается активное солнце. Воздух в Москве прогреется до плюс 18–20 градусов, а по области — до плюс 18–21.