Выставка «Они отстояли столицу» откроется в Музее Победы

Временная экспозиция, посвященная годовщине битвы под Москвой (30 сентября 1941 года) , откроется 23 сентября в Музее Победы.

«Осенью 1941 года московское ополчение встало на защиту столицы и приняло на себя главный удар врага. Из 12 дивизий девять практически в полном составе погибли в окружении», – рассказала директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Экспозиция будет организована образовательными организациями Москвы и Пензенской области. Среди представленных экспонатов – фрагмент деревянного медальона ополченца, комсомольский билет и календарь за 1941 год. Также посетители смогут посмотреть книгу о судьбе медсестры 9-й дивизии народной ополчения, и карту боевого пути, созданной ветеранами этой дивизии.

В обороне Москвы принимали участие дивизии из Пензенской области. Бойцы прошли более 600 километров, чтобы дать бой фашистам. На выставке будут представлены личные вещи героев-пензенцев. Выставка продолжит работу до 8 октября.

