Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с руководством партии посетил один из экстерриториальных участков в Москве, где жители регионов в течение трех дней могут отдать свой голос на выборах высших должностных лиц субъектов РФ.

«Я приехал на избирательный участок, образованный в Москве на станции метро «Курская». Гости столицы, жители других регионов могут реализовать свое конституционное право, даже находясь вдали от дома», — отметил Слуцкий.

Председатель ЛДПР указал, что в российской столице организовано 14 подобных избирательных участков, размещенных в самых доступных и проходимых местах, таких как МФЦ, торговые центры и станции метро.

Как заметил парламентарий, это «беспрецедентно удобно и технологично». Он подчеркнул, что были выставлены наблюдатели по всей стране, в том числе и в Москве, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процесса голосования.

У каждой из пяти парламентских партий была возможность отправить своих наблюдателей не только на традиционные участки на местах, но и на экстерриториальные участки в российской столице, организованные для удобства избирателей, находящихся в Москве во время выборов в родном регионе.

Наблюдатели от партий прошли специальное обучение, а также получили доступ к так называемому обзерверу — сервису, с помощью которого можно следить за ходом онлайн-голосования, а также непрерывно контролировать процесс на каждом из 14 московских участков с помощью систем видеонаблюдения.

Несмотря на то, что москвичи в этом году не голосуют, по просьбе ЦИК после обращения регионов в столице были организованы экстерриториальные участки.