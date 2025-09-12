Москвичам рассказали о погоде в День города

День города порадует москвичей солнечной теплой погодой. Своим прогнозом с агентством ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дожди не омрачат праздничные мероприятия в столице — по сведениям синоптика, в наступающие выходные, 13-14 сентября, осадков в Москве не ожидается. В субботу воздух прогреется до плюс 17-19 градусов в зависимости от района, а в воскресенье столбики термометров поднимутся еще выше, до плюс 21 градуса.

В ночные часы показатель будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла. Облачность, по его словам, будет переменной, ветер — слабым.

Бабье лето в Москве подходит к концу. Как ранее информировал ведущий синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, золотая осень завершится в мегаполисе на следующей неделе, 17 сентября. Вместе с дождями в Москву придет похолодание: в первые дни температура опустится до плюс 14-16 градусов, но к следующим выходным, 20-21 сентября, она достигнет 7-12 градусов тепла.