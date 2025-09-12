На востоке Москвы появится жилой дом по реновации

В Москве согласован проект многоквартирного дома по программе реновации в районе Перово. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, новостройку возведут на улице Металлургов.

«Жилой дом будет состоять из трех разновысотных секций, выстроенных в Г-образную форму. В нем будет 282 квартиры, в том числе предназначенные для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья», – уточнил Щербаков.

Первый этаж сделают нежилым. Там разместятся помещения общественного назначения, в том числе Центр информирования населения о переселении. Здание построят в соответствии с принципами безбарьерной среды для удобства маломобильных граждан. Всю территорию около дома озеленят и благоустроят. Проектом предусмотрено размещение детской и спортивной площадок.

