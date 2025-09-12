Собянин объявил о завершении благоустройства шести набережных Москвы-реки

Во время осмотра итогов работ на Нагатинской набережной мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 12 сентября, объявил о завершении комплексного благоустройства сразу шести набережных Москвы-реки.

— Мы любим Москва-реку, стараемся сделать так, чтобы она была доступной, благоустроенной. Кстати, сегодня такая знаковая цифра — мы за эти годы реконструировали и построили 100 километров набережных. Половина набережных — Москва-реки. Сегодня целых шесть набережных (где завершились работы — прим. «ВМ») — от вас и до Замоскворечья. Большой объем: это почти 12 километров благоустроенных набережных, — отметил мэр столицы во время общения с горожанами.

Собянин поздравил их с Днем города и напомнил, что в этом году после окончания благоустройства также открыли набережную в парке «Коломенское», передает Агентство городских новостей «Москва».

9 сентября мэр Москвы запустил движение по мосту Академика Королева через Москву-реку — новое сооружение связало Шелепихинскую набережную с Филевской поймой и Национальным космическим центром. На торжественном открытии моста присутствовал внук Сергея Королева — Андрей Королев.