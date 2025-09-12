Начало текущей осени в Москве стало самым засушливым за полтора века

Начало текущей осени в Москве стало самым засушливым за последние 146 лет регулярных метеонаблюдений. Об этом в пятницу, 12 сентября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, впервые за более чем полтора века в первой половине сентября в городе не выпало «ни капли дождя». Он отметил, что в последний раз осадки в столице прошли 29 августа. Эксперт также напомнил, что в прошлом году первый осенний месяц тоже выдался рекордно теплым и засушливым.

— Бабье лето, а вместе с ним и период засушливой погоды продолжится до 17 сентября, после чего начнутся дожди. А значит сентябрь-2025 поставит исторический рекорд! — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что подобная погода имеет свои преимущества: в условиях пониженной влажности листья деревьев быстрее меняют окрас.

Метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой» также рассказала, что в предстоящие выходные москвичей ожидает комфортная погода: температура превысит климатическую норму на 2–2,5 градуса, а дождей и сильного ветра не предвидится.