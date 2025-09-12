В Москве открылись участки для голосования избирателей из других регионов

Экстерриториальные участки для голосования жителей из регионов открылись в Москве.

Проголосовать в столице с 12 по 14 сентября смогут жители нескольких субъектов РФ, где проходят выборы высших должностных лиц, заранее подавшие заявление на голосование.

Они смогут проголосовать терминалов электронного голосования, установленных на 14 участках в разных районах города: в центрах госуслуг, метро и других общественных пространствах.

Город обеспечил проведение голосования, предоставив помещения, техническое оборудование, инфраструктуру, а также организовав работу участковых избирательных комиссий и систему наблюдения.

На всех избирательных участках Москвы установлены терминалы для электронного голосования. С их помощью граждане получают доступ к избирательным бюллетеням и выбирают кандидата. Терминалы интегрированы в систему электронного голосования, использующую современные технологии защиты данных — включая блокчейн, анонимизацию, шифровальные и дешифровальные ключи. Это обеспечивает конфиденциальность и безопасность голосования и его итогов.

Для участия в голосовании необходимо в любой из трех дней выборов явиться на удобный участок с паспортом и обратиться к члену участковой комиссии. После проверки документа избиратель направляется к свободному терминалу, где при необходимости может получить консультацию. Выдача бюллетеней завершается в 19:59 14 сентября, передает агентство городских новостей «Москва».

12 сентября в столице стартовало голосование в рамках выборов глав регионов России. В нем смогут поучаствовать жители 19 субъектов страны, в которых проходят выборы.