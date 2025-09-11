Москвичам рассказали, когда в столице закончится бабье лето

Бабье лето в Москве продлится до 18 сентября. Об этом сообщает Mash со ссылкой на синоптиков.

По их словам, температура воздуха в центральной России до 18 сентября будет достигать плюс 20 градусов днем. Дождей и ветра не ожидается. При этом по ночам будет значительно холоднее — до плюс пяти-семи градусов.

Бабье лето в Московском регионе сохранится минимум до конца недели

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая осень в Москве продлится как минимум до середины ноября. Первый снег, по его словам, стоит ожидать только к концу ноября.