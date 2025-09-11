Международной форум «E-Retail Week» пройдет в Москве 7 и 8 октября

Пятый Международной форум электронной коммерции и ритейла «E-Retail Week» состоится в столице 7 и 8 октября. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Подготовкой форума занимаются Министерство промышленности и торговли и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла. Этот форум из года в год собирает в одном месте специалистов отечественного рынка, поставщиков потребительской продукции и решений для бизнеса, консалтинговых компаний, регуляторов в сфере потребительского рынка.

