Работу московского транспорта продлят в День города

В День города в Москве продлят работу общественного транспорта, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в ночь с 13 на 14 сентября станции метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00. Еще 17 трамвайных маршрутов продолжат работать также до 02:00.

При этом в обычном режиме будут курсировать 18 регулярных ночных автобусов, отметил градоначальник.

В честь праздника в столичном метрополитене состоится парад поездов. Его проведут на Кольцевой линии, рассказал ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Всего Дептранс подготовил ко Дню города более 35 тематических мероприятий.