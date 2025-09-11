Рынки «Москва — на волне» сделают скидки ко Дню города

С 12 по 14 сентября на рыбных рынках «Москва — на волне» можно будет приобрести продукцию из краба и креветок со скидкой в семь процентов. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Акция, приуроченная ко Дню города, распространяется на камчатского краба, краба-стригуна и варено-мороженые креветки. Кроме того, для детей участников СВО будут организованы кулинарные мастер-классы.

На рынках «Москва — на волне» действует постоянная скидка в десять процентов для участников спецоперации и членов их семей. С 12 по 14 сентября на площадках рынков также запланированы выступления музыкантов.

Рынки «Москва — на волне» открылись в Косино-Ухтомском районе в ноябре 2023 года, а также в районе Митино — в сентябре 2024-го. С момента открытия на рынках побывали два миллиона человек, продажи составили около 1500 тонн продукции.

На территории рынков работают торговые ряды, фудкорты, зоны хранения и мастер-классов, а также лаборатории для проверки качества. На рынках представлено более 600 наименований рыбы и морепродуктов из Мурманской и Магаданской областей, Камчатского и Хабаровского краев, Карелии, Крыма и Якутии.