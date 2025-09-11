В Москве пройдет забег в поддержку жертв домашнего насилия

В пятницу, 19 сентября, в парке «Дубки» состоится ежегодный забег в рамках социальной акции «Не молчи!». Участники забега преодолеют дистанцию в 2025 метров, сообщается на сайте правительства Москвы.

Акцию организует Кризисный центр помощи женщинам и детям при поддержке правительства столицы. Забег проводится с 2014 года, цель акции — привлечь внимания к проблеме домашнего насилия и рассказать москвичам о помощи, которую можно получить в кризисном центре.

В мероприятии примут участие профессиональные спортсмены, любители и женщины, которые справились с кризисными ситуациями. Для участников забега предусмотрены категории «Символ надежды» (женщины), «Символ мужества» (мужчины) и «Символ будущего» (дети).

Регистрация участников начнется в 11:00, старт назначен на 12:15. Все участники получат памятные сувениры, а победители забега — награды и подарки.

Необходима предварительная регистрация. Помимо забега, в парке пройдут творческие мастер-классы и флешмоб-разминка.

Кризисный центр помощи женщинам и детям остается единственным государственным учреждением Москвы, где пострадавшие от домашнего насилия могут получить убежище, консультации юристов и психологов, а также помощь в трудоустройстве. По данным центра, за 11 лет работы акцию «Не молчи!» поддержали более шести тысяч человек.