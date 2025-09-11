В День города в Москве пройдет гастрономический фестиваль

В субботу и воскресенье, 13 и 14 сентября, на Манежной площади в Москве пройдет гастрономический фестиваль. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Как сообщили организаторы, посетителям фестиваля предложат традиционные блюда русской кухни и авторские блюда известных шеф-поваров, приготовленные из сезонных продуктов. В меню заявлены уха по-московски по старинному рецепту, калач с семгой осеннего вылова, утка с яблоками и каша с олениной и грибами. Кроме того, гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах.

Программа включает кулинарные поединки с участием столичных поваров и студентов профильных колледжей. В первый день фестиваля они приготовят блюда на основе макарон и кабачков, а также блюда из грибов. На 14 сентября запланированы поединки по приготовлению трески и утки. Гости смогут наблюдать за процессом приготовления и оценивать блюда по вкусу и оригинальности.

Фестиваль на Манежной площади станет частью программы празднования Дня города. Он объединит московских шеф-поваров, будет сопровождаться концертами и театральными постановками для детей и взрослых.