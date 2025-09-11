Уровень высокой безопасности в Москве позволяет спокойно гулять не только в центре города, но и на его окраинах. Об этом в четверг, 11 сентября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы столицы, уровень безопасности в Москве уже давно превышает показатели других европейских городов.

— С точки зрения безопасности Москва уже давно вышла на более высокие позиции по сравнению с любым европейским городом. За последние десятилетия у нас кратно уменьшились грабежи, насильственные преступления, угон машин, значительно уменьшилась преступность в общественных местах, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Блогер из Шотландии, находящийся в Москве, назвал пять причин для переезда в столицу. Он считает, что те европейцы, которые никогда не были в России, многое теряют. По его словам, очевидной причиной переезда является низкий уровень преступности. Шотландец напрямую говорит, что западные СМИ врут о стране, а он хочет показать людям правду.

Немецкий инженер по имени Мартин тоже переехал в Россию из Баварии. Иностранец ожидал, что столкнется с настоящим мраком, однако постоянно видел лишь ухоженные города и улыбчивых людей.