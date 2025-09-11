Собянин: количество многодетных семей в Москве увеличилось в два раза

Суммарный коэффициент рождаемости в Москве растет, а количество многодетных семей увеличилось в два раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарного заседания «Демография 2.0. Перезагрузка» на VI Форуме социальных инноваций регионов с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Мы обращали внимание на Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сингапур – тоже такой восточный город, ряд других городов. И везде суммарный коэффициент рождаемости падает. Падает очень быстро. А в Москве этот коэффициент не падает, а растет. По этому показателю сегодня Москва выше среднего уровня, а в России на 30 месте. Хотя люди считают, что мы находимся где-то там в последней пятерке или тройке, или вообще первые снизу», – сказал Собянин.

По его словам, впереди Москвы по этому показателю Кавказские республики, которые славятся своей многодетностью, северные регионы.

Также Собянин сообщил, что количество многодетных семей в столице выросло в два раза. «Количество многодетных и количество детей в многодетных семьях, Валентина Ивановна (Матвиенко – прим. Агентства «Москва») сказала, что выросло на 30%. В Москве выросло на 100% – в два раза, даже больше», – сказал мэр.

Форум проходит на площадке концертного зала «Зарядье» с 11 по 13 сентября. На дискуссионных площадках обсудят темы, касающиеся новых демографических моделей для устойчивого развития регионов.