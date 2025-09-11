Провоз велосипедов в поездах ЦППК будет бесплатным в день Осеннего велофестиваля

В день проведения Осеннего велофестиваля, 13 сентября, провоз велосипедов в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В день Осеннего велофестиваля – в субботу, 13 сентября – компания вновь сделает провоз двухколесного транспорта бесплатным. Эта возможность будет доступна на всех маршрутах Москвы и Московской области», – говорится в материале.

Как уточняется, провезти велосипед бесплатно можно будет в течение всего фестивального дня. Для этого пассажиру понадобится оформить билет с нулевой стоимостью в кассах и билетных автоматах. Один пассажир может взять с собой один велосипед. Размещать двухколесное средство необходимо на специальной площадке с креплениями или в просторном тамбуре.

В пресс-службе напомнили, что стартовый городок Осеннего велофестиваля расположится на площади перед главным входом на ВДНХ. Будет организовано три заезда – в 13:00, 14:00 и 15:00.

В другие дни транспортировка велосипеда с бесплатным билетом на маршрутах ЦППК доступна с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00, а в границах МЦД – в любое время.