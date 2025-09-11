Собянин рассказал о росте экспорта продукции приборостроения из Москвы

Собянин: Экспорт продукции приборостроения из Москвы вырос более чем втрое
Москва поддерживает экспорт продукции промышленных предприятий, в частности, экспорт приборостроения вырос более чем втрое. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
«Поддерживаем развитие промышленных предприятий и знакомим жителей других стран с московской продукцией. В I полугодии 2025 года 60% экспорта производственных компаний столицы пришлось на продукцию пищевой промышленности, приборостроения, энергетического машиностроения и фармацевтики. Наибольший рост показали поставки за рубеж продукции приборостроения – контрольных и измерительных приборов, оптической аппаратуры: их объем увеличился более чем втрое, а основными рынками стали Турция, Беларусь, Казахстан, Китай и Мьянма», – говорится в сообщении.
Мэр отметил, что более 80% экспорта продукции фармацевтической промышленности отправляется в дружественные страны. Особым спросом они пользуются в Конго и Нигерии, в основном покупают вакцины, лекарственные средства и диагностические реагенты.
«Центр «Моспром» поддерживает столичных экспортеров и помогает расширять географию поставок: в I полугодии 2025 года организовано 11 бизнес-миссий за рубежом и обеспечено участие московских компаний в двух крупнейших международных выставках. Например, по итогам международной бизнес-миссии в рамках выставки Gulfood в Дубае столичный производитель безалкогольных прохладительных напитков заключил контракт на поставку продукции в ОАЭ на общую сумму 500 млн руб. Другая столичная компания во время бизнес-миссии в Бангкоке договорилась о поставках декоративных отделочных материалов в Таиланд на более чем 12 млн руб.», – рассказал Собянин.