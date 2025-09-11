Синоптик предупредила москвичей о дождях на следующей неделе

В столице с 17 на 18 сентября пройдут кратковременные дожди. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Максимальная температура в пятницу в Москве – плюс 18–20 градусов. Практически все следующие дни до вторника включительно преобладающая температура будет в пределах плюс 18–23 градусов. В Москве преобладающая – около плюс 20–22 градусов, только во вторник она может быть чуть ниже – около плюс 19–21 градуса. Погода меняется, но все модели показывают, что уже в период с 17 на 18 сентября пройдет атмосферный фронт, и уже погода будет не сухая, то есть пройдут кратковременные дожди различной интенсивности», – сказала Позднякова.

Кроме того, она отметила, что из-за большого количества облаков ночная температура будет чуть выше.