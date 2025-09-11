Более 60 км барьерных ограждений заменено на дорогах Москвы с начала года

Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 60 км металлических барьерных ограждений в столице с начала 2025 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Ремонт барьерных ограждений – одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году планируем заменить 134 км таких конструкций на 40 транспортных объектах. В настоящее время завершены работы по замене свыше 60 км барьеров, в частности, они проведены на Мичуринском проспекте, Аминьевском и Куркинском шоссе», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что при проведении ремонта используют специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируют поврежденные элементы, затем устанавливают новые конструкции.

«В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 км/ч. Они позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим автомобилем», – пояснил Бирюков.

Он напомнил, что работы по замене барьерных ограждений выполняются в кратчайшие сроки.