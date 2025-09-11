Рекордно высокое атмосферное давление ожидается 14 сентября в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала рекордно высокое атмосферное давление в Москве 14 сентября.

«В Москве атмосферное давление повысится до 1016 гПа (762 мм). А это означает, что 14 сентября атмосферное давление будет рекордно высоким!» — сообщила она в своём Telegram-канале.

Синоптик отметила, что предыдущий рекорд для этого дня зафиксировали в 1949 году — 1011,4 гПа (758,6 мм).

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об ожидаемом ухудшении погоды в Москве на следующей неделе.