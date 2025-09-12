В метро Москвы впервые организовали избирательный участок

Избирательный участок, где могут электронно проголосовать избиратели из 19 регионов РФ на выборах губернаторов, впервые организован в аванзале станции Московского метрополитена. Об этом сообщил ТАСС председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

Также возможность проголосовать электронно впервые обеспечена в одной из столичных гостиниц и в 12 центрах госуслуг "Мои документы" в торговых центрах.

"Мы находимся в Московском метрополитене, станция "Курская", и здесь находится участок для голосования. Впервые такая практика. <…> Голосуют жители 19 субъектов Российской Федерации, которые находятся в Москве. И, конечно, это очень удобно прямо в вестибюле станции метро проголосовать за своего кандидата-губернатора. <…> Здесь - все необходимые по закону атрибуты избирательного участка", - сказал Ковалев.

Он отметил, что на участке находятся члены избирательной комиссии, наблюдатели и волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, а также организовано видеонаблюдение.

"Процесс организован четко, в полном соответствии с законом. Для нас этот опыт остается очень интересным, и нам предстоит его переосмыслить и уверен, что из этого общества мы обязательно возьмем на вооружение для использования в дальнейших избирательных кампаниях Москвы", - резюмировал председатель Общестенной палаты столицы.

Согласно данным экранов Общественного информационного центра, более 7,3 тыс. избирателей приняли участие в голосовании на экстерриториальных участках в Москве за первые 8 часов. Всего на электронное голосование в столице записались почти 18 тыс. избирателей из 19 регионов РФ.

Кто может проголосовать в Москве

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября. В ряде субъектов РФ пройдут выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых примут участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами для электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября, всего было получено и одобрено порядка 18 тыс. таких заявлений.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00 мск. С собой необходимо взять паспорт. Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения, которые должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.