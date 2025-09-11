В Москве спрогнозировали температуру «в зоне летних значений»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал в Москве 11 сентября температуру «в зоне летних значений».

Как он написал в своём Telegram-канале, сегодня столичный регион останется под влиянием юго-западной периферии обширного циклона.

«При небольшой облачности вновь обойдётся без дождей, а температурный фон останется в зоне летних значений», — поделился Леус.

Он также отметил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +21…+23 °С, по области +19…+24 °С. Ветер северо-восточный 3—8 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об ожидаемом ухудшении погоды в Москве на следующей неделе.