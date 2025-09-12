Бабье лето закончится в Москве 17 сентября. Об этом сообщил ведущий синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Сухая и солнечная погода продержится в столице до середины следующей недели: температура воздуха днем не опустится ниже 17-22 градусов тепла.

Погода начнет меняться 18 сентября: вместе с дождями придет похолодание, а к 20-21 сентября температура опустится до 7-12 градусов тепла.

— В отдельные дни возможна переменная облачность, но солнце останется главным на небе, — отметил Ильин в беседе с Ura.ru.

Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень погодной опасности ночью и утром 12 сентября в Московской области в связи с туманом. Предупреждение о тумане будет действовать в период с 3:00 до 11:00 12 сентября.

Из-за того что сентябрь в Москве и Московской области в этом году будет сухим, листья деревьев быстрее поменяют свой окрас. При этом в сухую погоду заметно вырастет атмосферное давление — в ближайшее время оно может достичь отметки 760 миллиметров ртутного столба. Также есть вероятность, что в предстоящие выходные, 13 и 14 сентября, бабье лето может продолжиться.