Собянин вручил награды выдающимся москвичам

Мэр столицы Сергей Собянин вручил группе москвичей государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы, а также премии города Москвы 2025 года в области литературы и искусства, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Поздравляю вас с заслуженными наградами, федеральными, московскими, премиями в области литературы и искусства. И, конечно, с наступающим Днем города нашей любимой Москвы. Два события, казалось бы, разные, но на самом деле они тесно связаны между другим, потому что без вашего труда, без вашего таланта, умения и деятельности миллионов москвичей такой бы Москвы не было. Такой замечательной, красивой, динамично развивающейся», – сказал Собянин.

Он отметил, что, несмотря на проблемы, которые в настоящее время существуют, Москва переживает один из самых динамичных периодов в своей истории.

«Строится метрополитен, вводятся новые дороги, мосты, возводятся новые поликлиники, первоклассные больницы, школы, колледжи, медицинские здания, город благоустраивается, развивается экономика, возрождается промышленность города Москвы, развивается финансовый сектор. Виток культуры и искусства, музеи, театры, возрождается индустрия российского кино. Креативная индустрия. Продолжают развиваться торговля и услуги. Город живет полноценной жизнью, развивается. И это замечательно говорит о том, что несмотря на свои 878 лет, Москва по-прежнему молода, по-прежнему энергична и смотрит в будущее. Спасибо вам за вашу работу, за ваш талант. Поздравляю с заслуженными наградами», – добавил мэр.

В ходе церемонии ряд москвичей был отмечен государственными наградами, в том числе орденом Почета, орденом Дружбы, орденом Пирогова и другими.

Заслуги москвичей отмечены также почетными званиями «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Также премиями города Москвы в области литературы и искусства были награждены 17 деятелей культуры в девяти номинациях. Среди награжденных – художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов, художественный руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет.