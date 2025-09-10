Найденного на востоке столицы лося выпустили в природную среду

На Лосиной биостанции в национальном парке «Лосиный остров» в природную среду выпустили молодого лося, отловленного на востоке столицы, сообщается в Telegram-канале нацпарка.

«На Лосиной биостанции (Лосинопогонный лесопарк) выпустили молодого лося в естественную среду обитания. Животное поступило в национальный парк из Восточного административного округа столицы», – говорится в публикации.

Как уточняется, отловили животное и перевезли его на Лосиную биостанцию сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы и Московского зоопарка.

«По результатам проведенного внешнего осмотра состояние животного признано удовлетворительным. Возраст особи примерно 1,5 года. Для дальнейшего наблюдения сотрудники научного отдела Лосиной биостанции снабдили животное специальной идентификационной биркой», – отмечается в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что возле станции метро «Первомайская» был замечен лось.