Трутовики серно-желтые появились в Москве

В Москве начали появляться серно-желтые трутовики. Об этом сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.

По его словам, этот гриб паразитирует на деревьях и встречается с середины мая до конца сентября. Шляпка может достигать 40 сантиметров в диаметре и иметь оттенки от желтого до оранжевого.

Специалист отметил, что гриб хорошо заметен из-за яркого окраса и является съедобным, но его не рекомендуется употреблять, если он растет на хвойных деревьях. Молодые грибы небольшого размера можно отваривать, жарить, добавлять в салаты, солить, мариновать или использовать для приготовления грибного фарша. Глазков подчеркнул, что собирать трутовики в черте города не стоит, так как это небезопасно для здоровья.

— (Он — прим. «ВМ») живет не только на сухих стволах уже погибших деревьев, но и на живых, поэтому и называется паразитом. Причем они живут и на дубе, и на липе, и на тополе, и на березе, и на ольхе, и на соснах, — отметил биолог в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Ранее в подвале одного из жилых домов под Санкт-Петербургом нашли странный гриб. Находку проанализировали в Санкт-Петербургском микологическом обществе. Там же выдвинули предположение, что странный гриб принадлежит к семейству ганодермовых и носит название трутовик лакированный.