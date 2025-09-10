Проект «Лето в Москве» помогает рассказывать о развитии городских районов

Проект «Лето в Москве» позволяет девелоперам информировать жителей столицы о строительных инновациях и развитии городской инфраструктуры.

Об этом рассказал начальник Управления по связям с общественностью АО СЗ «Рублево-Архангельское» Антон Рубас.

— Проект «Лето в Москве» привлекает большое количество москвичей и гостей столицы, и у девелоперов появляется возможность рассказать о своих проектах не столько с точки зрения продаж, сколько с точки зрения развития отдельных районов и города в целом. Стать просветителями и показать, как создаются новые условия и инфраструктура для комфортной жизни, прогулок, тренировок, развития детей и работы, — отметил Рубас.

Он добавил, что в рамках проекта девелопер совместно со столичным градостроительным комплексом провел экскурсии в развивающийся смарт-район Москвы — «СберСити». Посетителям рассказали о ходе строительства, инновационных строительных технологиях и этапах, из которых состоит создание нового района.

Рубас подчеркнул, что мероприятия представляют собой коллаборацию, которая предоставляет долгосрочный экономический эффект привлечения клиентов и работников в строительную отрасль. По его словам, в результате такие экскурсии становятся импульсом развития столичных районов, передает Агентство городских новостей «Москва».

28 августа руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков сообщил, что в районе Щербинки Новомосковского округа открылся пешеходный переход под путями второй линии Московских центральных диаметров. Во время строительства объекта использовались современные методы закрытой проходки тоннеля