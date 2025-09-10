Молодого лося выпустили в дикую природу на востоке Москвы

Пойманного на востоке Москвы молодого лося выпустили в естественную среду обитания на Лосиной биостанции. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе национального парка «Лосиный остров».

Эксперты столичного департамента природопользования и Московского зоопарка помогали с поимкой животного, которое бродило в пределах черты города. После этого лося передали специалистам биостанции, которые провели его осмотр. Они среди прочего выяснили, что животное еще совсем молодо — ему около полутора лет.

— По результатам проведенного внешнего осмотра состояние животного признано удовлетворительным. Для дальнейшего наблюдения сотрудники научного отдела Лосиной биостанции снабдили животное специальной идентификационной биркой, — передает официальный Telegram-канал «Лосиного острова».

В конце августа на шоссе Энтузиастов горожане заметили лося и его самку прямо на проезжей части. Директор Московского зоопарка тогда Светлана Акулова пояснила, что у животных в тот момент проходил брачный период. Горожанам также напомнили, как вести себя при встрече с лосем.