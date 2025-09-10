Собянин: завершена реставрация исторического здания Театра Олега Табакова

Завершена реставрация исторического здания Московского театра Олега Табакова на Чистых прудах. Первый спектакль состоится уже 1 октября.

© Mos.ru

Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал Сергей Собянин.

«Это очень символично, так как именно в 2025-м мы отмечаем 90-летие основателя театра — Олега Павловича Табакова. Его наследие — культурное достояние нашей страны», — отметил Мэр Москвы.

В ходе реставрации в здании укрепили конструкции, заменили все инженерные системы, установили современное сценическое оборудование, а также создали максимально комфортные условия для зрителей и сотрудников театра.

Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, что потребовало применения специальных технологий и уникальных конструктивных решений в ходе работ.