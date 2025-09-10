Проект «Лето в Москве» позволяет девелоперам просвещать горожан в строительных инновациях и развитии городской инфраструктуры. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник Управления по связям с общественностью АО СЗ «Рублево-Архангельское» Антон Рубас.

«Проект «Лето в Москве» привлекает большое количество москвичей и гостей столицы, и у девелоперов появляется возможность рассказать о своих проектах не столько с точки зрения продаж, сколько с точки зрения развития отдельных районов и города в целом. Стать просветителями и показать, как создаются новые условия и инфраструктура для комфортной жизни, прогулок, тренировок, развития детей и работы», – сказал Рубас.

Он уточнил, что девелопер совместно с градостроительным комплексом Москвы провел в рамках «Лета в Москве» экскурсии в развивающийся смарт-район Москвы – «СберСити». Горожанам рассказали, как проходит строительство, какие инновационные технологии используются и из каких этапов состоит создание нового района.

«Это не просто профориентация и просвещение, а коллаборация, дающая долгосрочный экономический эффект привлечения клиентов, а также кадров в строительную отрасль. В конечном итоге это становится импульсом развития районов столицы», – отметил эксперт.

«Лето в Москве» – масштабный городской сезонный проект, направленный не только на интересный и полезный досуг москвичей в теплое время года, но и на экономическое развитие столицы: поддержку малого и среднего предпринимательства, сотрудничества с бизнесом, увеличение внутренних и внешних туристических потоков, а также укрепление межрегиональных и международных экономических связей Москвы.