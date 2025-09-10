Собянин: Завершена реставрация исторического здания Театра Олега Табакова

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max объявил о завершении реставрации исторического здания Московского театра Олега Табакова.

«Московский театр Олега Табакова возвращается в свой родной дом – завершили реставрацию исторического здания на Чистых прудах. Первый спектакль здесь запланирован уже на 1 октября. Это очень символично, так как именно в 2025-м мы отмечаем 90-летие основателя театра – Олега Павловича Табакова. Его наследие – культурное достояние нашей страны», – говорится в сообщении. В ходе реставрации в театре укрепили конструкции, заменили все инженерные системы, установили современное сценическое оборудование, создали максимально комфортные условия для зрителей и работников театра.

«Здание – объект культурного наследия федерального значения. Работы здесь были непростыми и потребовали применения специальных технологий и уникальных конструктивных решений», – подчеркнул мэр. Он добавил, что по решению руководства театра на исторической сцене в первую очередь будут представлены дебютные работы молодого поколения режиссеров и артистов.

«Желаю Театру Олега Табакова новых ярких премьер», – отметил Собянин.