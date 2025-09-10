Международный студенческий конгресс пройдет с 26 по 27 сентября

Третий международный студенческий конгресс «Туризм будущего — будущее туризма» пройдет с 26 по 27 сентября в честь Всемирного дня туризма. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Данный проект создан, чтобы объединить студентов, экспертов и лидеров в области туризма и гостеприимства как в России, так и за рубежом. Конгресс собирает специалистов, стремящихся разрабатывать инновационные подходы к развитию туристической отрасли. Активное участие молодежи является одним из главных его приоритетов.

В программе участников будут ждать мастер-классы от ведущих специалистов отрасли и представителей органов власти, а также обсуждения о будущем туризма и о его развитии. Кроме того, пройдет церемония награждения победителей студенческого конкурса проектов и множество других мероприятий.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России, Росмолодежи, Русского географического общества, Исполнительного комитета СНГ и других.

