Возможности столичного сервиса «Москвенок» для школьников расширили

Теперь школьники столицы могут использовать до пяти различных идентификаторов сервиса «Москвенок». Ранее для входа в школу и оплаты питания был доступен только один идентификатор. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

В «Московской электронной школе» («МЭШ») помимо бесплатной сервисной карты можно подключить дополнительные устройства: браслеты, брелоки, умные часы, попсокеты, наклейки или индивидуально оформленные карты. Их родители могут приобрести за собственные средства. Все идентификаторы равноценны и легко активируются через сервис «Мой паспорт» и в мобильном приложении «Дневник «МЭШ».

Кроме того, использовать в качестве идентификатора сервиса «Москвенок» можно и карту москвича. С ее помощью можно пользоваться льготным проездом в городском транспорте, получать скидки в магазинах и кафе и многое другое. Также ее можно использовать в качестве единого читательского билета в библиотеках города.

В рамках проекта «Музеи — детям» школьники и студенты колледжей имеют возможность бесплатно посещать музеи и выставочные залы Москвы. Для этого достаточно показать карту москвича или «Москвенок» на кассе.

За прошлый учебный год столичные школьники и студенты колледжей посетили музеи и выставочные залы по карте «Москвенок» более 656 тысяч раз. Самыми популярными стали Дарвиновский музей, Мемориальный музей космонавтики, Биологический музей имени К.А. Тимирязева, музей «Огни Москвы» и Государственный геологический музей имени В.И. Вернадского.