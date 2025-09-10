Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта

Работа Московского центрального кольца (МЦК) стартовала девять лет назад. Об этом в среду, 10 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

За годы функционирования оно стало одним из самых комфортных и важных видов городского транспорта. Москвичи и гости столицы прокатились по МЦК порядка 1,2 миллиарда раз. С каждым днем количество людей, которые используют кольцо для перемещений по Москве, только растет.

— Сегодня МЦК — символ активного развития Москвы. Вокруг его станций на месте заброшенных территорий и промзон выросли целые кварталы. Жители получили комфортное жилье, бизнес — новые возможности для развития, — добавил глава города в мессенджере Max.

На данный момент специалисты делают все, чтобы интервал движения поездов значительно сократился. Он уже уменьшился вдвое — до четырех минут в часы пик.

9 сентября Собянин также рассказал, что два года назад запустили движение по основному ходу Московского скоростного диаметра (МСД). Теперь жители САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО могут намного быстрее добираться на работу и домой.