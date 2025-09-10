Собянин: За девять лет пассажиры совершили около 1,2 млрд поездок по МЦК

По Московскому центральному кольцу (МЦК), которое начало свою работу девять лет назад, пассажиры совершили уже около 1,2 млрд поездок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Девять лет назад в столице появилось Московское центральное кольцо. За эти годы оно стало одним из самых удобных, комфортных и востребованных видов городского транспорта. По МЦК пассажиры совершили уже около 1,2 млрд поездок. Количество людей, которые используют центральное кольцо для перемещений по городу, только растет», – написал Собянин. Он отметил, что сегодня МЦК – символ активного развития Москвы. Вокруг его станций на месте заброшенных территорий и промзон появились целые кварталы. Жители получили комфортное жилье, бизнес – новые возможности для развития. «Сейчас делаем все, чтобы поезда ходили еще чаще. Интервал движения поездов уже сокращен дважды – до четырех минут в часы пик», – добавил мэр.