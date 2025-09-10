В Москве отремонтируют одну из старейших музыкальных школ

Город согласовал проект капитального ремонта детской музыкальной школы имени В.Ф. Одоевского в Центральном административном округе.

© Mos.ru

Об этом сообщил председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«В Красносельском районе отремонтируют одну из старейших музыкальных школ Москвы. Учреждение располагается в двух зданиях 1905 года постройки по адресу: Докучаев переулок, дом 7, строения 1 и 2. Согласно проектной документации, в них отремонтируют все помещения, а также приведут в порядок фасады и поменяют кровлю», — рассказал Иван Щербаков.

По проекту капремонта в зданиях заменят часть внутренних перегородок и полов, а также все окна и внутренние двери с последующим восстановлением откосов. Навесные потолочные конструкции демонтируют, потолки расчистят и покрасят. Материалы для отделки стен и напольные покрытия подберут с учетом функционального назначения помещений.

Фасады очистят от старой краски, обновят штукатурный слой и перекрасят, а на цоколе поменяют облицовочную плитку. В здании также установят новые входные двери и козырьки над крыльцами.

На крыше специалисты поменяют деревянную стропильную систему и кровельное покрытие, а также установят новые слуховые окна и защитное ограждение.

«Сегодня в музыкальной школе имени В.Ф. Одоевского учатся более 350 детей по разным музыкальным направлениям: это фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, саксофон, ударные инструменты, балалайка, баян, гитара, электрогитара, бас-гитара, музыкальный фольклор, академический и народный вокал, синтезатор. После ремонта ребятам будут доступны современные учебные классы и новый компьютерный кабинет для обучения аранжировке и звукорежиссуре», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Сразу пять школ искусств Москвы отмечают юбилей — Сергей СобянинРаскрыть талант каждого: преподаватели детских школ искусств поделились методиками обученияКакие современные технологии осваивают дети в московских школах искусств

Оперативно узнавайте главные новости в официальных каналах города Москвы в мессенджерах MAX и «Телеграм».