Синоптик Тишковец: погода в Москве начнёт ухудшаться на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об ожидаемом ухудшении погоды в Москве на следующей неделе.

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт отметил, что бабье лето в столице продлится до 13 — 14 сентября.

По словам специалиста, в конце месяца в Москву придут холодные дожди и понижение температуры воздуха.

«Наверняка это будет происходить практически в унисон с наступлением астрономической осени, которое происходит 22 сентября — в день осеннего равноденствия», — добавил Тишковец.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Татарстане до конца недели ожидается +16...+21 °С.