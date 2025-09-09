Синоптик Позднякова: бабье лето придёт в Москву в выходные

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Москву придёт настоящее бабье лето.

В беседе с RG.RU эксперт отметила, что сейчас в столице просто тёплый период.

По словам специалиста, для классического бабьего лета имеет значение виляние Азорского антициклона.

«Он приносит тёплый южный ветер, так что ночи становятся теплее. При этом нет осадков. Именно такую погоду мы ожидаем с 14 сентября», — добавила Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Татарстане до конца недели ожидается +16...+21 °С.