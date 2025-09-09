10 сентября на север Москвы опустится радиационный туман. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

По сообщению источника, подобное явление наблюдается если температура ночью сильно ниже, чем днем.

«Такой туман появляется, когда после холодной ночи наступает теплый день», — сообщило издание.

Радиационные туманы — погодное явление, которое образуется когда теплая земля сильно охлаждается ночью, из-за чего падает температура нижнего слоя воздуха. Чаще всего такие туманы рассеиваются после восхода солнца. При этом, радиационные туманы не несут какой-либо опасности — свое название они получили из-за инфракрасной радиации, которая не оказывает негативного воздействия на живые организмы и не имеет ничего общего с радиоактивностью.