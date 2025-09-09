Стало известно, когда в Москве сформируется снежный покров
В Москве устойчивый снежный покров начнет формироваться в конце ноября, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его данным, метеорологическая осень в столице продлится как минимум до середины ноября.
После этого среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через ноль градусов, «осадки будут выпадать преимущественно в твердой фазе», заметил синоптик. К концу ноября, добавил он, начнет формироваться снежный покров.
Декабрьская погода в Москве наступит строго по календарю, первый месяц зимы ожидается близким к климатической норме по температурным показателям, констатировал метеоролог.
Бабье лето в Московском регионе сохранится минимум до конца недели
Синоптик пообещал, что «дефицита в снегопадах и формировании сугробов не предвидится».