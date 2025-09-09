Сергей Собянин открыл новый мост через Москву-реку

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 9 сентября, дал старт движению по мосту Академика Королева через Москву-реку — сооружение связало Шелепихинскую набережную с Филевской поймой и Национальным космическим центром.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На торжественном открытии присутствовал внук Сергея Королева Андрей Королев. Специалисты начали работы в январе 2023 года, завершили — в сентябре 2025-го. Мост имеет длину 315 метров, шесть полос движения в обоих направлениях и два пешеходных тротуара.

Открытие сооружения помогло создать дополнительный выезд из района Филевский Парк на ТТК и Звенигородское шоссе. Таким образом удалось ликвидировать избыточный пробег автотранспорта до трех километров.

В увязке с открытым мостом в створе улицы Мясищева появилась прямая транспортная связь между Мневниковской и Филевской поймами с дальнейшим выходом на Шелепихинское и Звенигородское шоссе, уточнил глава города в мессенджере Max.

В этот же день глава города рассказал, что два года назад запустили движение по основному ходу Московского скоростного диаметра. Теперь жители САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО могут намного быстрее добираться на работу и домой.