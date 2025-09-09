Стартовала реабилитация Воронинских прудов на юго-западе Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Воронинских прудов на юго-западе столицы.

Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Большой и Малый Воронинские пруды расположены в ландшафтном заказнике «Теплый Стан», это любимое место отдыха местных жителей. Но сейчас водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, наблюдается разрушение береговых полос. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы планируем завершить до конца этого года, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что водоемы очистят от ила, отремонтируют береговые полосы, обновят инженерные сооружения и организуют зоны биоплато.

— В рамках проекта извлечем из прудов иловые отложения общим объемом порядка 4 тысяч кубометров, затем сформируем дно путем отсыпки речным песком. На Малом пруду запланировано устройство водоупорного слоя. Эти меры позволят достичь оптимальной глубины водоемов и предотвратить их зарастание. Восстановим береговую полосу общей протяженностью 575 метров, дополнительно укрепим ее габионными конструкциями и выполним отсыпку щебнем, — рассказал Петр Бирюков.

На завершающем этапе работ обустроят шесть зон биоплато общей площадью около 440 квадратных метров, в которые в теплое время года высадят более шести тысяч растений.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.

