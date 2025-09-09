Почти 13 гектаров земли выделят в ТиНАО под инвестпроекты и жилье

Инвесторы могут приобрести и арендовать у города почти 13 гектаров земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Троицкий и Новомосковский административные округа — территории активного градостроительного развития. Они привлекают инвесторов, заинтересованных в возведении жилья и различных объектов инфраструктуры. Получить площадки для строительства физические и юридические лица могут по итогам открытых аукционов. Сейчас на торги выставлено 24 участка площадью почти 13 гектаров, на которых можно построить почти 234 тысячи квадратных метров недвижимости. Среди лотов — три соглашения о реализации масштабных инвестпроектов и земля для ИЖС», — рассказал Владимир Ефимов.

Торги на право реализации масштабных инвестиционных проектов позволяют расширить круг потенциальных инвесторов и сократить сроки выполнения работ. Назначение будущих производств и наполнение многофункциональных комплексов девелоперы смогут выбрать самостоятельно, исходя из видов разрешенного использования земельных участков.

«По поручению Сергея Собянина в районе Вороново Троицкого административного округа продолжается развитие масштабных инвестиционных проектов. На торгах представлены два земельных участка: площадью 5,7 гектара и 4,3 гектара, предназначенные для строительства свыше 45 тысяч квадратных метров и более 56 тысяч квадратных метров современных производственных помещений соответственно. На этих площадках могут быть размещены предприятия легкой, фармацевтической и пищевой промышленности. Реализация проектов позволит привлечь инвестиции в экономику столицы, создать новые рабочие места и укрепить промышленный потенциал ТиНАО», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для индивидуального жилищного строительства город выставил на торги 21 участок, общая площадь земель превышает два гектара. На них в общей сложности можно возвести более 9,2 тысячи квадратных метров недвижимости. Это могут быть частные дома и хозяйственные постройки.

По словам Екатерины Соловьевой, Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества, инвесторы могут принять участие в открытых аукционах на право реализации трех масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО. Победители получат возможность арендовать участки для строительства промышленных и общественно-деловых объектов по ставке один рубль в год. Так, в Воронове предприниматели смогут построить два производства общей площадью свыше 102 тысяч квадратных метров, а в Коммунарке — многофункциональный комплекс площадью около 122,5 тысячи квадратных метров.

Организатором торгов по реализации земельных участков и других объектов городского имущества выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Как отметил его руководитель Кирилл Пуртов, ключевые преимущества покупки земли и недвижимости на столичных аукционах — юридическая чистота сделки, прозрачные правила и удобный формат проведения процедур. Прием заявок на участие в торгах по земельным участкам завершится в период с 12 сентября по 3 октября 2025 года в зависимости от лота.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице работает более 300 предприятий, которые производят лекарственные средства и медицинские изделия.

Информация о выставленных на торги земельных участках публикуется на инвестиционном портале Москвы. Все этапы реализации городского имущества переведены в электронный вид, поэтому горожане могут подавать заявки, участвовать в торгах и заключать договоры онлайн.

