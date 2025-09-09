Дома и социальные объекты в Москве готовы к отопительному сезону

Все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовили к отопительному сезону.

О проделанной работе рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, 8,5 тыс. объектов социальной сферы и 30,8 тыс. административных и нежилых зданий, - отметил Петр Бирюков. - Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 1 сентября".

Он напомнил, что четыре месяца специалисты ПАО "МОЭК" проводили гидравлические и температурные испытания на 18,9 тыс. километров тепловых сетей, что позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон.

Выполнены регламентные работы на свыше 145 тыс. километров электрических, 9 тыс. километров газовых, более 13 тыс. километров водопроводных и около 5,5 тыс. километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.